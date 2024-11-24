Nilüfer Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “Yaylacık Kurtuluş Müzesi” ile proje ödülü kazandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in de katıldığı Tarihi Kentler Birliği (TKB) Birlik Meclisi Toplantısı,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve TKB Başkanı Mansur Yavaşbaşkanlığında Muğla’da gerçekleştirildi. Toplantıda TKB’nin 23’üncüsünü düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödülleri de sahiplerini buldu. 30üye belediyenin toplam 61 projeyle katıldığı yarışmada Nilüfer Belediyesi, “Yaylacık Kurtuluş Müzesi” çalışmasıyla proje ödülü kazandı. Başkan Şadi Özdemir, ödülü Sur Belediye Başkanı Adnan Örhan’ın elinden aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentin tarihinin, hafıza mekanlarının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. “Yaylacık Kurtuluş Müzesi” projesi sayesinde de korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli eski karakolhane binasının onarılıp, müzeye dönüştürüleceğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Yaylacık Mahallesi’nde bulunan yapının restore edilerek yeniden işlev kazandırılması ile turizmi canlandıracak. Aynı zamanda mahalle halkının sosyalleşeceği bir ortam da kazandırılacak” dedi.