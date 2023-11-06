Geçtiğimiz yıl Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi ile Tarihi Kentler Birliği’nin Koruma Büyük Ödülü’ne layık gördüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Uygulama Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Ankara’da tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıl Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi ile Tarihi Kentler Birliği’nin Koruma Büyük Ödülü’ne layık gördüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkalığı tarafından yürütülen İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Uygulama Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandı.

“Ankara’mızın tarihinin kalbi ulus yeni ödüllere layık görülmeye devam ediyor”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ödülü sosyal medya hesaplarından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

“Ankara’mızın tarihinin kalbi Ulus yeni ödüllere layık görülmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi ile Tarihi Kentler Birliği’nin Koruma Büyük Ödülü’nü kazanan belediyemiz, bu sene de İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Uygulama Başarı Ödülü’ne hak kazandı. Ankara’mızın tarihinin öne çıktığı ve bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmadığı projelere imza atmaya devam edeceğiz.”