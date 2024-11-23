Tarihi Kentler Birliği 2. olağan meclis toplantısı Muğla’nın Marmaris ilçesinde başladı.

2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği, kültürel mirası koruma çalışmalarını güçlendirmek amacıyla uzmanlar ve yerel yönetimleri bir araya getiriyor. Birlik, üye şehirlerin kültür odaklı koruma politikaları geliştirmesini teşvik ederek, bütüncül bir koruma yaklaşımını benimsiyor. Kent, havza, bölge ve ülke ölçeğinde stratejik planlamalar yaparak, bilimsel verilerle desteklenen raporlar ve yayınlar hazırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda üye belediyeler ve yönetim kurulu üyeleri ile Birlik Başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

2009 yılından itibaren ÇEKÜL Akademi ile iş birliği içinde olan birlik, kültürel miras koruma alanındaki yerel yönetimlerin yetkinliğini artırmayı hedefliyor. Her yıl Anadolu’nun farklı bir kentinde toplanan uzmanlar ve yöneticiler, birbirleriyle doğrudan iletişim kurarak, bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor; yerel yönetimler ise proje üretme ve uygulama konusunda yetkinlik kazanıyor. Bu sayede, kentlerin kültürel miraslarının korunması ve yaşatılması adına önemli adımlar atılıyor.

Tarihi Kentler Birliği 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarihî ve kültürel mirası koruma ve tanıtma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Muğla’nın 8 bin yıllık kesintisiz yerleşimi ve Akdeniz’in önemli kültürel merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Aras, bu mirası geleceğe taşımak için ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme çabalarının devam ettiğini ifade etti.

Aras, Muğla’nın sadece turizm değil, kültür, tarih, gastronomi ve sanat alanlarında da tanıtılması gerektiğini söyledi. Şehrin tarihi dokusunun ve kültürel zenginliklerinin korunmasının, tüm insanlık için büyük bir öncelik olduğunu belirtti. Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Letoon Kutsal Alanı, Beçin Ortaçağ Kenti gibi önemli değerlerle Muğla’nın dünya kültür mirasına katkı sağladığına dikkat çekti.

Muğla’nın, Tarihi Kentler Birliği ile yürüttüğü projeler hakkında da bilgi veren Başkan Aras, 2024 yılında Fethiye Kayaköy, Menteşe Ağa Bahçesi Konağı ve Azize Meryem Kilisesi restorasyon projelerinin başarıyla tamamlandığını ve bu projelerin ’Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüğünü açıkladı. Muğla’nın tarihi mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma adına atılan adımların, hem kent kimliğine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunun altını çizdi.

Başkan Aras, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı ile iş birliklerinin devam edeceğini, bu ortaklıklar sayesinde Muğla’nın kültürel mirasını daha geniş bir kitleye tanıtacaklarını sözlerine ekledi. Toplantıya katılan tüm katılımcılara verimli bir süreç dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

‘Milli mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmada 8 Haziran 2020’de başkanlık görevine seçilmesinin ardından, birliğin yürüttüğü projeler ve tarihi mirasın korunması için yapılan çalışmaları paylaştı. Yavaş, Tarihi Kentler Birliği’nin kuruluşunun 2000 yılına dayandığını ve bugüne kadar önemli adımlar atıldığını belirtti. Birliğin, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasında öncü bir rol oynadığını vurgulayan Yavaş, 1999 yılında Beypazarı’nda başlatılan dış cephe yenileme çalışmalarının bu sürecin ilk örneklerinden olduğunu söyledi.

Tarihi Kentler Birliği’nin bugüne kadar 120 toplantı gerçekleştirdiğini, 5 bin uzmana eğitim verdiğini ve birçok kültürel projenin hayata geçirildiğini belirten Yavaş, yerel yönetimlere tarihi mirası koruma noktasında büyük sorumluluklar verildiğini söyledi. Ayrıca, Milli Mücadele Rotası gibi projelerle, tarihi olayların sahiplenilmesini ve kültür turizminin desteklenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yavaş, birliğin sadece bir kurum değil, aynı zamanda dayanışma dolu bir aile yapısına sahip olduğunu belirterek, tarihi mirasa sahip çıkma noktasında tüm belediyelere çağrıda bulundu.

Üç gün sürecek olan Tarihi Kentler Birliği Meclisi Toplantısı konuşmaların ardından ödül töreni ile devam ederken, sunum ve tanıtımlar sonrasında Marmaris Kale İçi gezisi ile devam edecek.