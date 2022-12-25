Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen ve 2022 yılının son toplantısı olan buluşma, Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mavi Cennet Bodrum’da gerçekleşti.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen ve 2022 yılının son toplantısı olan buluşma, Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mavi Cennet Bodrum’da gerçekleşti.

TKB Bodrum Bölge Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un mesajının okunmasıyla başladı. Program, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın açılış konuşması ile devam etti.

Başkan Ahmet Aras, kültürel mirasın toplum yaşayanlarının ortak geçmişini anlatan, birbirleriyle olan iletişimini güçlendirerek aralarında kuvvetli bir bağ kuran hazine olduğunu ifade etti. Başkan Aras, açılış konuşmasında şunlara değindi: “Çok zengin bir insan kaynağına sahip Bodrum ve barış içerisinde özgürlük içerisinde burada yaşıyor vatandaşlarımız. Onlar da bizim birer zenginliğimizdir. Bodrum’un bu mikro kültürünü korumak zorundayız. Yozlaşmaya izin vermemeliyiz. Hepimiz için bu geçerli. Çünkü kentlerin en büyük sıkıntısı aynılaşmak, bizi birbirimizden farklı kılan kültürlerimiz, mimari yapılarımız, doğal değerlerimiz, tarihi değerlerimiz. Eğer aynılaşırsak o zaman turizm potansiyelimizi de kaybederiz. Eğer biz İstanbul’da yaşadığımız yaşantıyı, evi, Bodrum’da yapmaya kalkarsak Miami gibi Los Angeles gibi değerlendirirsek bu iş olmaz. Biz bu konuyu tutmaya çalışıyoruz mümkün oldukça. İmar planlarımızın hükümlerimizin elverdiği sürece. Aynı şekilde Bodrum’un o kadim kültürünü, yörük kültürünü, Ege kültürünü korumaya onu da gelecek nesillere aktarmaya Belediye olarak çalışıyoruz.”

Açılış konuşmasının ardından tarihi ve kültürel değerlerin korunması yönündeki Bodrum Belediyesi’nin kentte gerçekleştirdiği ve planlanan projelerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Kaymakam Bayar ise Anadolu topraklarının dünyanın kuruluşundan bu yana bir misafirhane olduğuna değinerek günümüze birçok tarihi eserin bırakıldığını ve bunların çok kıymetli olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen’in yazmış olduğu insanlığın ortak mirasa zorlu şartlar altında sahip çıkmasını anlattığı “Yaşamı Paylaşmak” kitabını hediye edildi.

“Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum’dan Bakmak: Arkeolojik Alanlar ve Kırsal Miras” konulu panel öncesinde, Seramik ve Heykel Sanatçısı Alper Çınar ise “Bodrum Kentinde Arkeoloji ve Müze Çalışmaları adlı bir sunum gerçekleştirdi. 2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği uzmanlarla yerel yönetimleri bir araya getirerek bütüncül koruma yaklaşımıyla stratejik planlar hazırlıyor. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile iş birliğinde çalışmalar yürüten Birlik, toplantılar sonunda elde edilen verilerle yayınlar hazırlıyor. Birlik, Anadolu’nun birçok kentinde toplantılar yaparak uzmanlar ve yönetimleri bir araya getirmesi yönüyle önem taşıyor.

Bir otelde gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı yönetim kurulu üyeleri ile üye belediyelerin yöneticileri, öğretim görevlileri, tarih bilimcileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.