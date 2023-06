Belediye Başkanı Alim Işık, Tarihi Kentler Birliği Eğitim Semineri Kütahya’da başladı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Değişik vesilelerle biz de farklı şehirlerde toplantılara katıldığımızda oralarda çok değerli belediye çalışanlarıyla, yetkilileriyle tanıştık, çalıştık. Birçok şehirde çok güzel uygulamaların yapıldığını gördük, duyduk. İnanıyorum ki sizler de Kütahya’da tarihi kentlerin korunması adına, bu mirasın gelecek nesillere taşınması adına birçok güzel örneği görüp kendi şehirlerinizdeki örneklerle kıyaslama imkânı bulacaksınız. Ama biz bu konuda biraz daha iddialıyız. Çünkü Türkiye’nin kültür ve sanat başkentlerinden birisi olarak değerlendiriyoruz bu şehri. Bunu söylem olarak sizlerle paylaşmıyorum, tescilimiz var, belgeliyiz. UNESCO’nun zanaat ve halk sanatları alanında Türkiye’de ilk kez Şehirler Ağı’na aldığı bir şehiriz. Bizden sonra Bursa buna dahil oldu. Dolayısıyla bu zanaat ve halk sanatlarının etkisi yaşam alanına da ciddi ölçüde olmuş. Bunun birçok örneğini inşallah göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kütahya’nın kuruluşun ve kurtuluşun şehri olduğunu vurgulayan Başkan Işık, “Burası, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu topraklar. Kurtuluş Savaşı mücadelesinin, zaferin kazanıldığı Dumlupınar yine bu topraklarda. Onun için bizim şehrimiz kıymetli. Elbette ki her ilimiz bu cennet vatanın her köşesi çok kıymetli ama medeniyetler şehri olarak tanımladığımız ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 7 bin yıllık geçmişi olan bir şehirde her medeniyetin bir izini bulup onu gelecek nesillere aktarmak için birçok uygulamayı biz de, bizden önceki arkadaşlarımız da ve bizden sonra gelecek olanlar da bu şehrin korunması adına yaptılar, yapmaya devam ediyorlar ve yapacaklar. Bir kez daha hoş geldiniz, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem tanışma hem kaynaşma hem de Kütahya’mızı tanıtma adına bu değerlerin sizler aracılığıyla daha geniş kitlelere duyurulması adına faydalı bir toplantı olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.