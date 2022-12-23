Bodrum Belediyesi, kültürel miras yönetimi için çeşitli projeler yürüttüğü ve üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’ni (TKB) Bodrum’da ağırlayacak.

Bodrum Belediyesi, kültürel miras yönetimi için çeşitli projeler yürüttüğü ve üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’ni (TKB) Bodrum’da ağırlayacak.

Antik çağdan günümüze Leleg, Karia, Dor, Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetleri barındıran ve bu uygarlıkların kalıntıları ile eşsiz bir kültürel mirasa sahip olan Bodrum’a yakışan etkinlikler devam ediyor. Bodrum Belediyesi, üyesi olduğu ve hibe fonlar çerçevesinde bütüncül çalışmalar yürüttüğü Tarihi Kentler Birliği’nin 23-24 Aralık 2022 tarihlerinde bir otelde gerçekleştirilecek Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yapacak.

Program, 24 Aralık Cumartesi günü saat 09.30’da Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın açılış konuşmaları ile başlayacak. Daha sonra, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın gerçekleştireceği sunum ve “Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum’dan Bakmak: Arkeolojik Alanlar ve Kırsal Miras” konulu panel ile sürecek. Üye belediyelerin katılımı ile gerçekleştirilecek programda, Bodrum ve bölgesi için “Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum’dan Bakmak” konu başlığı belirlendi.

Program şu şekilde devam edecek; 10.00- 10.15 Seramik ve Heykel Sanatçısı- Alper Çınar- Bodrum Kentinde Arkeoloji ve Müze Çalışmaları, 10.15-11.45 Panel: Doğal ve Kültürel Mirasa Bodrum’dan Bakmak: Arkeolojik Alanlar ve Kırsal Miras, Panel Moderatörü Mithat Kırayoğlu - TKB Danışma Kurulu Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı. Programın konuşmacıları ise şu isimlerden oluşuyor; Prof. Dr. Adnan Diler- Pedasa ve Leleg Yarımadası’nın Kırsal Kimliği, Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan- Geç Antik Çağ kent oluşumunun Kissebükü özelinde genel hatlarıyla değerlendirilmesi, Dr. Gökşin Ilıcalı- Argos in Sandima: Karya’da Bir Koruma ve Yaşatma Projesi

11.45-12.00 Kapanış Konuşması ve Değerlendirme - TKB Adına Genel Sekreter Sezen Cihan

Ayrıca, programının yapılacağı otelin fuaye alanında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksek Okulu el sanatları Bölümü Öğretim Görevlileri Gülizar Çelebik ile Canan Kork Çiftçi’nin hazırladığı “Kültürel Miras” sergisi gerçekleştirilecek.