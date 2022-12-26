Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki iki katlı ahşap yapı çıkan yangında küle döndü. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, yıkılan bölümler ekiplere zor anlar yaşattı.

Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesindeki iki katlı ahşap yapı çıkan yangında küle döndü. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, yıkılan bölümler ekiplere zor anlar yaşattı.

Yangın, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Tuzcular Mahallesi İmaret Sokak’ta 2 katlı kerpiç yapıda çıktı. Altında iş yeri bulunan, üst kısmı ise kullanılmayan yapıdan dumanların yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapının kerpiç olması nedeniyle alevler kısa sürede çatıyı sardı. Meraklı vatandaşlar ise yangını izlemek ve görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Ekipler açtığı merdivenle yangına havadan ve farklı noktalardan müdahale etti. Vatandaşlar da itfaiyenin sabit su noktasından çektikleri hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Yapının üst kısmı tamamen yanarken, yaşanan çökmeler ekiplere zor anlar yaşattı. Alt kattaki işletmenin de zarar gördüğü yangın, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre iki işletmenin zarar gördüğü öğrenildi. Yangın havadan da görüntülendi.

"Bimekan biri yakmış olabilir"

Yangını söndürmek için çabalayan Yakup Özdemir, “Kullanılan bir binaydı. Bugün iş yeri kapalıydı. Evsizin biri girdi sanırım. Biri ateş atmış olabilir. Bazen evsizler içeri giriyor, o da girdi yaktı sanırım. Bir taraf benim, diğer tarafta ağabeyimin iş yeriydi” diye konuştu.

"Sürekli yangın çıkıyor"

Yanan yapının yakında işletmesi bulunan Fırat Atmaca, “Yan tarata metruk bir hamam var. Metruk binada yangın çıkıyor, sonra binanın üst katına sıçrıyor. Çatıdan bizim iş yerine kadar geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Tarihi bir hamam var burada. Kaleiçi’nin metruk binalarında sürekli bu sorunlar var. İşletme kül oldu, yandaki işletmelere de sıçradı. Demin bir patlama da oldu” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.