Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri’nde bulunan Tarihi Karamustafa Camii restorasyon çalışmasına başladı. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlerken aynı zamanda caminin tarihi yapısının korunmasına özen gösteriliyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin çalışmaları yakından takip ediyor. Pazaryeri’nde bulunan tarihi eserleri restore edip halka tekrar kazandıran Başkan Tekin, “Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Durmak yok yola devam’’ ifadelerini kullandı.