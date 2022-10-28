İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılında, adını destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi, Eyüpsultan’da düzenlenen törenle açıldı.

İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılında, adını destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi, Eyüpsultan’da düzenlenen törenle açıldı.

İstiklal Harbi Zaferi’ne tanık olan eski karakol binası Eyüpsultan Belediyesi tarafından yenilenerek kütüphane yapıldı. Adını yine İstiklal Harbi’nden alan kütüphane Eyüpsultanlıların hizmetine açıldı. İstiklal Kütüphanesi’nin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve vatandaşlar katıldı. Törende halk oyunlarının ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken bir konuşma yaptı. Köken, “Bizim ilçemiz İstanbul’un tarihi mekanlarından ve en önemlilerinden bir tanesi hem fethe şahitlik yapmış hem de Cumhuriyet’in kuruluş döneminde İstiklal Harbi’nde ev sahipliği yapmış. Burası insanların ciddi anıları ve mazisi olan bir bölge ve Eyüp Karakolu onlardan birisiydi. Biz onu İstiklal Kütüphanesi yaparak bundan sonraki tarihe geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan merkez haline gelmiş oldu. Tarihin iki unsuru var biri yaşayanlar, diğeri de yazanlar. Yaşayanlar ve yazanlar birbirine sadık kalmazsa tarih adına ortaya çok kötü şeyler çıkıyor. Biz yaşanan tarihi doğru analiz ederek doğru yazanlarla bugünlere getirilmesi için çalışmaydı aslında bu araştırmalarla beraber burası daha iyi olacak” dedi.

İstiklal Harbi Zaferi’nin merkezlerinden olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılacak konsept kütüphanede, o dönemi anlatan kıymetli eserler yer alıyor. İstiklal Harbi dönemini konu alan 8 bin kitap kapasitesi ile 48 kişinin aynı anda kullanabileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışacak. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek.