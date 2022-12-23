Afyonkarahisar kent merkezinde yoğun sis nedeniyle tarihi Karahisar Kalesi sis bulutunun içinde kalarak adeta gözden kayboldu.
Afyonkarahisar kent merkezinde yoğun sis nedeniyle tarihi Karahisar Kalesi sis bulutunun içinde kalarak adeta gözden kayboldu.
Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hafta başında düşmesinin ardından aşırı sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve karayollarından görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken Tarihi Karahisar Kalesi de sisten nasibini aldı. İhtişamıyla kentin tam ortasında bulunan Karahisar Kalesi sus bulutunun arasında kalarak gözlerden kayboldu.
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