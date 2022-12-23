Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hafta başında düşmesinin ardından aşırı sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve karayollarından görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken Tarihi Karahisar Kalesi de sisten nasibini aldı. İhtişamıyla kentin tam ortasında bulunan Karahisar Kalesi sus bulutunun arasında kalarak gözlerden kayboldu.

Arabanın motor bölümüne zulalanan kokain böyle bulundu

Arabanın motor bölümüne zulalanan kokain böyle bulundu

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