Tarihi Kapalıçarşı’da otopark sorunu esnafı çileden çıkardı. Çarşının çevresinde yer alan katlı otoparkların kapalı olmasıyla birlikte düzensiz yapılan araç parkları trafiği kilitliyor. Kapalıçarşı’ya çıkan birçok sokakta trafik durma noktasına geliyor.

Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından biri olan Kapalıçarşı’da otopark sorunu çözüm arıyor. Kapalıçarşı çevresinde bulunan otoparkların kapalı olmasından dolayı sokaklarda düzensiz araç parkları arttı. Buna bağlı olarak çarşıya çıkan birçok sokakta trafik durma noktasına geldi. Çarşıya ulaşımın daha zor olması turistlerin çarşıya ziyaretine de engel oluyor. Bazı esnaflar iş yerlerine ulaşmak için araçlarını çevre semtlere bırakıyor. Bu çileyi çekmek istemeyen esnaf ise toplu taşıma ile çarşıya ulaşıyor.

"Kapalıçarşı ve çevresindeki düzensiz park yüzünden trafik durma noktasına geliyor"

Yaklaşık 3 yıl önce kapatılan Mercan ve Beyazıt’ta bulunan otoparkların kapalı olduğunu belirten Ender Zipak, "Aşağı yukarı bu çevredeki 4 adet otopark kapalı. Gün içinde alışveriş için Kapalıçarşı’ya gelen turistler için park edilecek herhangi bir yer yok. Bu durum cazibeyi de azaltıyor. Mercan semtinde bulunan ve şu anda kapalı olan otopark yaklaşık 3 bin 500 civarı araç alabiliyordu. Bundan dolayı insanlar araçlarını sokaklara düzensiz bir şekilde park ediyor. Bu da trafiğin berbat olmasına neden oluyor. Kapalıçarşı ve çevresindeki trafik berbat durumda. Laleli’den yukarı doğru çıkan yol da kapatıldı" dedi.

Hem dernek hem de bireysel olarak sorun için başvuruda bulunduklarının altını çizen Zipak, "Buna rağmen bir çözüm üretilmedi. Bu durum İstanbul turizmini oldukça etkiliyor. Bu otoparkların olmamasının oluşturduğu trafik, turizmi etkiliyor. Bu otoparklar tekrar hizmete girmediği sürece bu sorun devam edecek" ifadelerini kullandı.