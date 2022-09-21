Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü günlük rutinin yanı sıra yol yıkama çalışmalarını da sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü günlük rutinin yanı sıra yol yıkama çalışmalarını da sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde merkezdeki çalışmalarını tamamlayan müdürlük ekipleri mahalle ve caddelerde yol yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Çok daha temiz bir Safranbolu için tüm güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Temizlik İşleri personelimiz 7/24 anlayışı ile görevlerinin başında” diye konuştu.

Kent genelinde mesaisine devam eden ekiplerin bugün itibari ile Emek Mahallesinde yaprak toplama, süpürme ve yıkama çalışmalarını tamamladıktan sonra diğer mahallelere geçeceklerini kaydeden Başkan Köse, “Müdürlüğümüz haftalık olarak gerçekleştirdikleri program doğrultusunda mesai mefhumu gözetmeden çalışmalara devam ediyor” ifadelerini kullandı.