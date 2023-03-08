Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Batı Karadeniz Bölgesinin ilk kadın itfaiyecisi olarak göreve başlayan Betül Şevval Taşlıyan (24) olaylardaki performansıyla hemcinslerine örnek oluyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Batı Karadeniz Bölgesinin ilk kadın itfaiyecisi olarak göreve başlayan Betül Şevval Taşlıyan (24) olaylardaki performansıyla hemcinslerine örnek oluyor.

Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu Betül Şevval Taşlıyan, 2021 yılında Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne katılarak Batı Karadeniz Bölgesi’nin ilk kadın itfaiyecisi olmuştu.

Annesinin tavsiyesi üzerine itfaiyeci olmaya karar veren Taşlıyan yaklaşık 1.5 yıldır 22 erkek meslektaşıyla omuz omuza görev yaparak birçok yangın ve kurtarma olaylarında yer aldı.

İstediği mesleği yapmanın gururunu yaşayan Taşlıyan, hemcinslerine örnek oluyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan itfaiye eri Betül Şevval Taşlıyan (24) göreve annesinin tavsiyesiyle başladığını ifade etti.

Mesleğin getirdiği avantaj ve dezavantajlarından bahseden Taşlıyan, “Avantaj olarak bir ortama girdiğiniz de farklı bir bakış açısıyla bakabiliyorsunuz. Çevreden güzel olumlu tepkiler alıyorum. İçeriye girdiğimde diğer arkadaşlarım ‘Sen varken oturmamıza kalkmamıza, konuşmamıza dikkat ediyoruz’ diyorlar. Çevreye düzen geliyor. Fazla bir dezavantaj görmedim. Normalde ağır şartlarda çalışıyoruz. Güç eksiği bakımından belki yetersiz olabilirdi ama bunu da sporla, gerekli ekipmanlarla telafi etmeye çalışıyorum. Çünkü mesleğimin getirdiklerini okurken de farkındaydım. Bu mesleğe faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.

“Meslekten beklentimi itfaiye tam olarak karşılıyor”

Taşlıyan, çocukluğundan beri aksiyonlu, insanlara faydalı olabilecek bir meslek sahibi olmayı istediğini aktararak şunları söyledi: “Çocukluğumdan beri aksiyonlu, insanlara faydam olabilecek bir meslek olmasını istemiştim. O dönemlerde polislik vardı. Çünkü itfaiyeci olarak çevremde çalışan yoktu. Daha sonrasında polis olmak için uğraştım Mülakatlarına girdim. İtfaiye ile tanışınca polislik benim için ayrı bir köşe de durdu. Çünkü meslekten beklentimi itfaiye tam olarak karşılıyor”

23 personel arasında tek kadın olarak çalışarak, kadınların her şeyi yapabileceğini gösterdiğini anlatan Taşlıyan, “Büyükşehirlerde benim gibi birçok çalışan var. Umarım daha da çok çoğalırız. Çünkü bu mesleğe farklı bir boyut ve bakış açısı kazandırdığımızı düşünüyorum. Umarım birçok kişiye örnek olurum” ifadelerini kullandı.

Taşlıyan, zor durumda olan vatandaşların dermanı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Safranbolu İtfaiye Müdürü Mehmet Kökçü, genç kadın itfaiyecinin ilk önce göreve masa başında başladığını ve daha sonra aktif bir şekilde vardiya sistemine geçtiğini belirtti.