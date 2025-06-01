Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın büyük önem verdiği Harran-Yardımcı-Sultantepe hattında yürütülen 25 buçuk kilometrelik sıcak asfalt çalışması başarıyla tamamlandı. Bölge halkı ve yolu kullanan sürücüler, yolun otoban standartlarında olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 25 buçuk kilometrelik Harran-Yardımcı hattında gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmasının tamamı tamamlanarak hizmete sunuldu. 52 mahalleyi ilgilendiren projede, bölgede yaşayan vatandaşlar uzun süredir bekledikleri güvenli ve konforlu ulaşım ağına kavuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarları ve meclis üyelerinin katılımıyla bölgede incelemelerde bulunmuş, burada yaptığı açıklamada ihtiyaç olan her ilçeye dokunacaklarını, hizmet ulaştıracaklarını kaydetmişti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kent kırsalında yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Harran-Yardımcı güzergahında yürütülen sıcak asfalt projesi de başarıyla sonuçlandı. 52 mahalleye doğrudan hizmet götüren proje, modern yol sayesinde bölge halkına önemli bir ulaşım kolaylığı sağladı.

Eyyübiye’den Harran’a ulaşım ağı yenilendi

Çalışmalara Eyyübiye ilçesine bağlı Sultantepe, Çiftlik ve Gelincik kırsal mahallelerinde başlandı. Bu bölgelerde toplam 9 kilometrelik sıcak asfalt serimi tamamlandı. Ardından projenin ikinci aşamasına geçilerek Harran’dan Yardımcı kırsal Mahallesine uzanan ve birçok kırsal mahalleyi kapsayan 16 buçuk kilometrelik güzergah da asfaltlandı. Sıcak asfalt çalışması tamamlanan mahalleler arasında Büyükdere, Buğdaytepe, Kuruyer, Ballıca, Minare, Dövendi, Giyimli, Küçük Minare, Gül, Çiçek, Keçikıran, Selman, Yıldırımlar, Güneş, Karaman, Atyurdu, Tokoğlu ve Taşlıca yer alıyor.

Karayolları standartlarında kalıcı ulaşım çözümü

Tüm çalışmalar, karayolları standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Modern asfalt yol sayesinde, özellikle kış aylarında ulaşımı zorlaştıran eski yollar tarihe karıştı. Tamamlanan yeni yol, hem sürüş güvenliğini artırdı hem de ulaşımı çok daha konforlu ve hızlı hale getirdi.

Herkes yoldan memnun kaldı

52 Mahallenin kullandığı güzergahta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda yapılan asfalt çalışmalarını yüz yıllık yatırım olarak nitelendiren vatandaşlar, yollarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sıcak asfalt ile buluşturulduğunu belirterek yolun otoban standartlarında bir kaliteye sahip olduğunu, önceden araçla geçmekte zorlandıkları yolda şimdi güvenli seyahat ettiklerini kaydetti.