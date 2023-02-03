SUBÜ ile Sakarya Valiliği ortaklığında hazırlanan proje ile Taraklı’da ‘Lezzet Durakları’ adında şehrin ve ilçenin kültürünü yansıtacak gastronomi merkezi oluşturularak yerel ürünlerin kullanıldığını yemekler servis edilecek.

SUBÜ ile Sakarya Valiliği ortaklığında hazırlanan proje ile Taraklı’da ‘Lezzet Durakları’ adında şehrin ve ilçenin kültürünü yansıtacak gastronomi merkezi oluşturularak yerel ürünlerin kullanıldığını yemekler servis edilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Valiliği ortaklığında yürütücüsünün Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olduğu ‘Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları’ isimli bir proje hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hibe verilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) koordinasyonunda Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde yürütülen proje ile Taraklı’da ‘Lezzet Durakları’ adıyla gastronomi mekanı oluşturulacak. Proje ile Sakarya’da turizm gelirlerini çeşitlendirmek, şehrin yemek kültürünü ve bu anlamdaki potansiyelini kullanarak özellikle kırsal alanların turizm gelirleri ile bölge insanlarının üretim ve iş gücüne katılımını artırmak hedefleniyor.

Toplam bütçesi 2 milyon 774 bin TL olacak

Toplam bütçesi 2 milyon 774 bin TL olacak proje ile Taraklı Hacı Murat Mahallesi’nde Taraklı’nın ve Sakarya’nın tarihini ve kültürünü yansıtacak konsepte sahip bir gastronomi merkezi oluşturulacak. Merkezde Sakarya’nın kültür ve turizm değerlerinin ve çeşitliliğinin artırılması için coğrafi işaretli ya da yerelde üretilen diğer gıda ürünleri yapılarak misafirlere servis edilecek. Projenin temel motivasyonları arasında Türkiye’nin özellikle yabancı turistler için önemli bir gastronomi merkezi olarak görülmesi, Taraklı’nın bozulmayan tarihi dokusu ve kolay ulaşılabilen bir geçiş güzergahı üzerinde bulunması yer alıyor. İlk defa yerel ürünlerin kullanılacağı ve hazırlanıp servis edileceği merkezle Sakarya’nın marka şehir imajına katkı sağlanması, gastronomi şehri olarak markalaşması açısından ilk örnek olması hedefleniyor. Gastronomi turizmi dört mevsim yapılabildiği için proje ile iş imkanı kısıtlı gençler ve kadın kooperatifleri de desteklenecek.