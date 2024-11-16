Van Valisi Ozan Balcı, Gürpınar ilçesinde bulunan ihtişamlı yapısıyla görenleri büyüleyen tarihi Hoşap Kalesi’ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap’ta (Güzelsu) yer alan Hoşap, Van’a 60 kilometre, Gürpınar ilçe merkezine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Hoşap Suyu’nun kuzeybatısında sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulan kale, iç kale ile bunun kuzeyindeki dış kaleden oluşmaktadır. Geçmişi itibariyle Urartu Devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti’ne tabi Mahmudi Beyleri’nin yaptırdığı şekliyle günümüze ulaşmıştır. İç kale giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre Mahmudi Süleyman Bey tarafından, H. 1052 (1643) tarihinde yaptırılmıştır. Dış kale surları arazinin yapısına göre şekillenmiş doğu, kuzey ve batıdan dolanan surlarla çevrelenmiştir. Doğu surları kısmen, batıdakiler ise büyük ölçüde yıkılmış durumdadır. Surları destekleyen burçlardan bazıları günümüze gelmiş, ayrıca doğu ve batıdaki kapıları tamamen yıkılmıştır. Dış kalenin kuzeydoğusunda bir gözetleme kulesi yer almaktadır. İçerisinde bugün bir cami kalıntısı ile köy evleri mevcuttur. İç kale, güneyden sarp, kuzeyden eğimli bir kütle üzerine kurulmuştur. Van Valisi Ozan Balcı’nın girişimleri ve desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Hoşap Kalesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Hoşap Kalesi’nin, restorasyon sonra yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilmesini beklenirken, üst kısımlarda yapılacak olan restorasyon çalışmalarıyla tarihi kale yeniden turizme canlılık katacak. Geçmişi itibariyle Urartu Devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Devleti’ne tabi Mahmudi Beyleri’nin yaptırdığı şekliyle günümüze kadar gelirken, içerisinde Mahmudi Sarayı olarak nitelenen kompleks yapılar yer alıyor.

“Biz tarihi ve kültürel varlıklarımıza he sahip çıkıyoruz hem onların restorasyonlarını yaptırıyoruz”

Restorasyon çalışmalarını yârinde inceleyen Van Valisi Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Musa Göktaş, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarihi ve kültürel değerlere hassasiyetle sahip çıkarak restorasyonlarını yaptıklarını söyleyen vali Balcı, “İlimiz, doğasıyla, tarihiyle, kültürü ve kıymetli insanlarıyla Türkiye’mizin en güzel illerinden birisi. Kültürel ve tarihi zenginliklerle dolu müthiş bir hazineye sahip.

Biz de tarihi ve kültürel varlıklarımıza hem sahip çıkıyoruz hem onların restorasyonlarını yaptırarak gelecek kuşaklara da miras olarak bırakmaya çalışıyoruz. Hoşap Kalesi de bu zenginliklerimizden birisi. Valilik olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle restorasyonunu yapıyoruz. Çalışmalar tamamladıktan sonra ziyarete açılacak. Kale görülmeye değer kıymetli bir eser” dedi.

“Van şehrini ayağa kaldırma çalışmamız var”

Akdamar Adası’ndaki eksiklikleri de gidermeye çalıştıklarını ifade eden Vali Balcı, “Akdamar Adası’ndaki eksikliklerimizi gideriyoruz. Erciş ilçemizde Karakoyunlular döneminden kalma tarihi Karayusuf Kümbeti’nin restorasyonunu yaptırıyoruz. Van Kalesi’nin aydınlatmasını yaptık. Hepsinden önemlisi de eski Van şehrini ayağa kaldırma çalışmamız var. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle geleceğe miras programı çerçevesinde 750 yıllık Ulu Camimiz Kızıl Minareli cami, eski Van şehri içerisinde Tarihi Han, Miri Ambarı restore ediliyor. Çevre düzenlemesi be yürüyüş yolları yapılıyor. Böylece kültürümüze, tarihimize anlamlı ve önemli katkılar sağlamış olacağız. Vanımızı doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle seviyoruz. Bu kültürel ve tarihi varlıklarımızı hassasiyetle, dikkatle, özenle koruyup gelecek kuşaklara bırakacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma candan, kalpten teşekkür ediyorum” diye konuştu.