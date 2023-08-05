Elazığ Belediyesi tarafından "Hamam Müzesi" olarak Harput turizmine kazandırılacak olan tarihi Hoca Hasan Hamamının restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Harput’un tarihi ve kültürel birikimini hak ettiği değere kavuşturmak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmaları sürüyor. Göreve geldiği günden beri Harput’a özel ilgi gösteren ve birçok projeyi kısa sürede hayata geçiren Başkan Şerifoğulları, yaşayan şehir Harput hedefiyle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Harput turizmine katkı sunmak amacıyla bir müzeyi daha vatandaşların ziyaretine sunacak.

Elazığ Belediyesi Harput’un girişinde bulunan yüksek ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken 1632-1634 yılları arasında inşa edilen tarihi Hoca Hasan Hamamında yürüttüğü restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamladı. Tarihi hamam çevresindeki 44 dönümlük alanda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Alan, yeşil dokusu, kameriyeleri ve seyir terasıyla Harput’un cazibe noktalarından biri olacak.