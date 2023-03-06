Balıkesir’in Bandırma ilçesinde restorasyonu yapılan tarihi Haydarçavuş Camisi’nin halıları serildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde restorasyonu yapılan tarihi Haydarçavuş Camisi’nin halıları serildi.

2019 yılı ortalarında bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ibadetine ara verilen Tarihi Haydarçavuş Camisi’nde çalışmalar son aşamaya geldi. İbadete açılmasına sayılı günleri kalan caminin halıları da Manisa’nın Demirci ilçesindeki yün halılarından seçildi. Halıların yanmaz özellikli ve antibakteriyel olduğu ifade edildi. Ayrıca, sona gelinen çalışmalardan dolayı cami avlusunun çevresindeki koruma bariyerleri de kalktı. Ses sitemi baştan aşağı yenilenerek caminin Ramazan ayına ibadete açılması planlanıyor.

Torun “Özlemle beklediğimiz camimizin halıları seriliyor”

Bandırma İlçe Müftü Vekili Cemalettin Torun, halıların serilmesinde sonra incelemelerde bulundu. Cemalettin Torun yaptığı açıklamada; “Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu yapılmaktadır. Bandırma’nın tarihi camisi olan Haydarçavuş Camiimiz 2019 yılından beri restorasyonu devam etmektedir. Nihayetinde son işlemleri yapılmakta olup halılarımız da serilmektedir. Haydarçavuş Camiimizin tadilatın sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde Ramazan’dan önce açmayı planlıyoruz. Tekrardan vatandaşlarımız bu camide kaldığı yerden ibadetlerini yapacaklar. Bandırma’mıza halkımıza hayırlı olsun inşallah. Camimizin açılışını özlemle bekliyorduk. Sonunda son işlemleri tamamlanmak üzere” ifadelerinde bulundu.