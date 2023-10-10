Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi Eski Binası, Erzurum Lisesine devrediliyor.

Türk Milli Eğitimine büyük hizmetler veren, Sultan II. Abdülhamit tarafından 1889 yılında yaptırılan ve 1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ziyaret ettiği Erzurum Lisesi, ek binaya kavuşuyor. Daha önce aktif olarak kullanılmayan Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesine ait bina, lisenin kampüs alanına katılımıyla 134 yıllık Erzurum Lisesi yeni ilaveyle, tarihi dokusunu koruyarak hizmet vermeye devam edecek.

Erzurum İdadisi adıyla faaliyete başlayan ve 1939 yılında mevcut okul binasında hizmete giren Erzurum Lisesi, güçlenerek eğitim-öğretim hayatına devam edecek. Ana bina, pansiyon, spor salonu ve kültür sitesi olmak üzere 4 ayrı binadan oluşan yaklaşık 18 bin 500 metrekarelik alanda bulunan tarihi okul, 1988 yılından bu yana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillendi.

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in girişim ve gayretleriyle okulun hemen yanında bulunan ve aktif olarak kullanılmayan Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi eski binası, Erzurum Lisesine devredilecek. Halen 19 sınıfta, 47 öğretmen ve 486 öğrenci ile eğitim-öğretime devam eden Erzurum Lisesi bu yeni adımla daha da güçlenecek. Okul, aslına uygun restore edilecek ve çağın gerekliliklerine uygun donatılarak tarihi misyonunu devam ettirecek.