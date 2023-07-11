Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 11 Ana Başlıkta 100 Proje’si çerçevesinde yer alan ve Harput ile Hüseynik mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan tarihi Şeher Yolunun yeniden canlandırılması ve turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve rekreasyon çalışmalarında sona gelindi.

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 2 bin 100 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki tarihi yol ve çevresi, başlatılan sağlıklaştırma ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından tarihi misyonundan koparılmadan yepyeni bir görünüme büründürüldü. Eski görkemine kavuşturulan tarihi yol ve çevresinde yapılan çalışmalar neticesinde, Harput ve Hüseynik girişlerinde taş duvardan örülmüş birer ihtişamlı kapı, güvenlik açısından güzergâh üzerinde örülen dekoratif ahşap korkuluklar ve betonarme çalışmaları, iki ayrı girişte toplamda 90 araçlık otopark alanı ve güvenlik noktaları, 2100 metrelik yolun etrafını saran yeni travers yürüyüş yolu, iki farklı açıya sahip seyir terasları, restoran, çeşmeler, oturma üniteleri, çardaklar, barbekü alanları, dekoratif aydınlatmalar ve bay-bayan mescitleri tamamlanarak hizmete hazır duruma getirildi.

Bir döneme tanıklık etmiş tarihi yol ve çevresi, özellikle ailelerin çocuklarıyla ve il dışından gelen misafirleriyle birlikte Harput tarihini daha detaylı öğrenebilecekleri ve aynı zamanda huzurla vakit geçirebilecekleri yeni bir mekan olacak.

Ulukent Mahalle sakinlerinden Başkan Şerifoğulları’na teşekkür

Başkan Şerifoğulları’nın kültür ve turizm projeleri arasında yer alan ve kendi mahalleleri ile Harput arasında yer alan tarihi Şeher Yolunu tekrar canlandırarak turizme kazandıran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür eden Ulukent Mahalle sakinleri, yeni yolun kendileri için kıymetli olduğunu kaydetti. Tarihi yol ve çevresinin yapılan hizmetlerle yepyeni bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü aktaran Ulukent Mahalle muhtarı Ayhan Atlan , Başkan Şerifoğulları’nın göreve geldiği günden itibaren Ulukent’e değerli hizmetler yaptığını ve mahallelerinin çehresinin güzelleştirildiğini kaydetti. Özellikle kanal boyu ve çevresindeki yeşil alan düzenlemesinin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade eden Atlan, mahalle içerisinde açılan yeni bağlantı yollarının, altyapı yenileme çalışmaları ile Tahir Şaşmaz Caddesi’nde şerit sayısının artırıldığı yol güzergahının, kütüphane ve spor merkezleri ile mahallelerine kazandırılan diğer hizmetlerin Ulukent’e değer kattığını kaydetti.

Başkan Şerifoğulları’nın Ulukent için yapım sözü verdiği her hizmetin vakti geldiğinde hayata geçirildiğini aktaran Muhtar Atlan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

’’Geçtiğimiz yıl Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları ve Belediye Başkan Yardımcılarımız ile birlikte bir toplantı gerçekleştirerek tarihi Hüseynik Yolunu nasıl canlandırabiliriz konusunda istişarelerde bulunmuştuk. O toplantının ardından Belediyemiz, çalışmalarıyla Hüseynik’e, ilimize ve ülkemize yakışır bir tablo ortaya çıkardı. Daha öncede mahallemizde atıl durumda ve 1960’lı yıllarda DSİ’nin yaptığı iki farklı kanal bulunuyordu. Bunların ıslahı ile parklarımızla, bulvarlarımızla ve hala devam eden altyapı çalışmalarımızla mahallemiz çok güzel bir konuma geldi. Mahallemiz adına önemli çalışmalara imza atan Sayın Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür diyorum.”

Yapılan hizmetlerle konforlu bir duruma getirilen yol güzergahının önceki durumunu bilen vatandaşlar ise “Çocukluğumuzda bu bölgelerde gezmekte çok zorlanırdık; ancak şu an burası çok konforlu bir duruma gelmiş. Yapılan hizmetler gerçekten kayda değer hizmetler. Şehrimizin tarihi önem arz eden noktalarına kıymet verildiğini görmek bizler için de çok değerli” ifadelerinde bulundu.

“Türkülere konu olmuş Şeher Yolunu yeniden canlandırıyoruz”

Tarihsel süreçte kervanların kullandığı, türkülere konu olan tarihi Harput-Hüseynik Yolunu yeniden canlandırarak şehre kazandırdıklarını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşlarımızın aileleriyle zaman geçirmekten büyük keyif alacağı yeni yaşam alanını, önümüzdeki günlerde hizmete sunacaklarını kaydetti.

“Tarihi misyonuna uygun yeniliklerle zenginleştiriyoruz”

Özellikle yaz tatilinin başladığı şu günlerde, vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte ziyaret edeceği sosyal bir alanı daha hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Şerifoğulları, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

’’Harput ile Hüseynik (Ulukent) mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan tarihi Şeher Yolunun ve etrafındaki yeni dinlenme alanının Elazığ’a hayırlı olmasını diliyorum. Düzenleme çalışmalarıyla mesire alanına dönüştürdüğümüz tarihi yol ve çevresinin, vatandaşlarımız ve il dışından gelecek misafirlerimizden tam not alacağını düşünüyorum. Harput’un hak ettiği değere kavuşması adına sürekli farklı ve kalıcı hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Harput’un kıymetini çok iyi biliyor ve tarihi misyonunu koruyarak yeni hizmetlerle buluşturmaya, zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda tarihi ve turistik bir öneme sahip Harput’umuzu ve güneyini çevreleyen tarihi Şeher Yolunu da yeniden canlandırmak ve Elazığ’a kazandırmak hem Hüseynik-Ulukent Mahalle sakinlerini hem de hemşehrilerimizi ziyadesiyle memnun edecektir.”