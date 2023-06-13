Tokat’ta bulunan tarihi Sulu Han’ın çocuk müzesi için yapılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tokat’ın tarihi mekanlarından Sulu Han’da Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi öncülüğünde restorasyon çalışması yürütüldü. Kitabesi olmadığı için yapılış tarihi bilinmeyen han, 1900’lü yıllarda kısa bir dönem cezaevi olarak kullanıldı. Han, 1957 yılında restore edilerek öğrenci yurdu olarak kullanıldı. 1997-2015 yılları arasında Tokat Belediyesi Aşevi olarak faaliyet gösteren han, uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra çocuk müzesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

"Tarihimizi yaşayan bir alan haline dönüştürmüş oluyoruz"

Sulu Han’ın giriş katında çocuk müzesi oluşturulduğunu belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Çocuklarımız buraya gelecekler. Kazı, restorasyon ve sikke basma dahil pek çok çalışmayı burada eğlenceli bir ortam içerisinde aynı zamanda da geçmişte neler yaşandığını görecek şekilde yapacaklar. Müzelerimizi gezecekler. Yine burada biz müze idari bölümlerini üst kata aldık. Alt katta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz Tarihi Derslerimizi Tarihi Mekanlarda İşliyoruz projesi için de bir sınıf oluşturduk. Bunlarla birlikte tarihimizi yaşayan bir alan haline dönüştürmüş oluyoruz" dedi.