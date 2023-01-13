Kastamonu Üniversitesi tarafından tarihi Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan doğa temalı resim sergisi, büyük beğeni topladı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından tarihi Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan doğa temalı resim sergisi, büyük beğeni topladı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Sümeyra İlhan’ın “Diyalog” isimli resim sergisi, tarihi Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Sergide doğa teması çerçevesinde gerçekleştirilen 23 eser yer aldı. Resim sergisi yoğun ilgi gördü.

Resim sergisi ile ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Sümeyra İlhan, “Doğanın sanatçı üzerinde bıraktığı etkileri farklı perspektiflerden sunan çalışmalar, biçimci bir anlayış ve yapılandırma mantığı ile kurgulandı. Doğanın tahribatı, dönüşümü eserlere yön veren alt başlıklar olarak temellendirilmiştir. Farklı zaman ve mekanları bir yüzeyde birleştiren eserler geçmiş ve şimdi arasında bir ilişkiyi ortaya koyarken, mekanlar arasında yaşanan dönüşüme vurgu yapmakta. İnsan figürüne yer verilmeyen resimler, doğanın kendiliği üzerinden bir sorgulama yapmaya imkan sağlamaktadır” dedi.

Yoğun ilgi gösterilen sergiyi çok sayıda akademisyen ve sanatsever gezdi.