Kurtarılan köpekler, güvenilir bir ortama alınarak süt ve mama verildi.

Olay, Çemişgezek’in Hamamatik Mahallesi’nde meydana geldi. Tarihi hamamdan yavru köpek sesleri geldiğini duyan mahalle sakini Sabriye Çoban, durumu Çemişgezek Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbarı alan belediye ekipleri olay yerine gelerek merdiven yardımıyla indikleri hamamda mahsur kalan 5 yavru köpeği bulundukları alandan çıkardı.

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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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