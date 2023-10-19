Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün girişimleriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına devralınan tarihi çarşı hamamı restore edilecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin en eski yapılarından biri olan tarihi çarşı hamamında devir sonrası teknik ekiple incelemelerde bulundu. Büyükgöz, "Şu anda çarşı hamamının içerisindeyiz. Burayı Gebze Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 49 yıllığına devralmış durumdayız. Burada mimarlarımız restorasyon projelerini yürütüyorlar. Proje süreci tamamlandığında restorasyona başlanacak. Çarşı hamamı olarak bilinen bu tarihi binayı Gebze halkının en çok istediği şekilde değerlendirerek kullanacağız. Şimdiden tüm Gebzeli hemşerilerimize hayırlı olsun diyoruz" dedi.