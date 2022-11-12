Çorum Belediyesi, Tarihi Kent Meydanı Projesi’nin kalbi konumunda olan Güpür hamamı restore edilerek yeniden kente kazandırılacak.

Çorum Belediyesi, Tarihi Kent Meydanı Projesi’nin kalbi konumunda olan Güpür hamamı restore edilerek yeniden kente kazandırılacak.

Geçmişi Selçuklu dönemine kadar dayanan ve yaklaşık 900 yıllık olduğu tahmin edilen Güpür hamamı, Çorum Belediyesi tarafından 9 Milyon 800 Bin TL bedelle satın alındı. Restorasyon çalışmalarının yapılması için Kültür Bakanlığı’na tahsis edilen tarihi hamam, tamamlandıktan sonra tekrar Çorum Belediyesi’ne devredilecek.

Tarihi Güpür Hamamı’nın 14 bin metrekarelik tarihi meydan projesinin kalbi konumunda olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Tarihi Güpür hamamı Çorum’a Selçuklu döneminin bir mirasıdır. 1530’lu yıllara ait Osmanlı belgelerinde bu hamamdan bahsediliyor. 1648’li yıllarda Evliya Çelebi’nin de yolu buraya düşüyor ve hamamı farklı bir isimle ifade ediyor. Bütün tarihçiler bu hamamın Selçuklular tarafından yapıldığını ve yaklaşık 800-900 yıllık bir hamam olduğunu söylüyor. Çorum Belediyesi olarak, 770 metrekarelik muazzam bir tarihi eseri hemşehrilerimize kazandırmış olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz” dedi.

’Bakanlık restore edip Belediyeye devredecek’

Güpür Hamamı’nı satın almadan önce Kültür Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü hemşehrimiz Gökhan Yazgı’ya teşekkür ederim. Kendisi, başkanım ya siz alın biz yapalım ya da biz alalım siz yapın demişti. Süreç uzamasın diye biz alalım siz yapın dedik. Meclisimizde buranın alınmasıyla ilgili kararımızı aldık. 3 gün sonra buranın alımını gerçekleştirdik. Bir ay sonra da meclisimizden tahsisiyle ilgili gündem maddemiz oy birliği ile kabul edildi ve şuanda Valilik onayıyla birlikte tahsis yazımızı da yazdık. Tarihi hamam, Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek tekrar Çorum Belediyesi’ne devredilecek” şeklinde konuştu.

’ Meydan projesi adım adım ilerliyor’

Tarihi Kent Meydanı projesiyle ilgili çalışmaların da adım adım devam ettiğini ifade eden Başkan Aşgın, Çöplü Arastasının birinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladıklarını ikinci etap çalışmaların başladığını belirtti. Dikiciler Arastasını da aslına uygun bir şekilde yaparak tarihi görünümüne kavuşturduklarını hatırlatan Başkan Aşgın, bölgede yıkım çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Aşgın, “Halk Bankası’nı ve havuzlu kahvenin olduğu bölümü yıktık. Ziraat Bankası’nı da yeni yerine taşınmasının ardından yıkacağız. Daha sonra da alt kısımda kalan 8 bağımsız bölümü de yıkacağız. Noterin olduğu binayla ilgili de görüşmelerimiz son aşamasına geldi, orayla ilgili kararımızı da kısa sürede verip gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

’Kalesi, turizme kazandırılıyor’

Çorum Kalesi’nin restorasyonuyla ilgili de bilgi veren Başkan Aşgın, proje aşamasından uygulama aşamasına geçtiklerini hatırlatarak, “Kısa süre içerisinde 1100 yıllık Selçuklu mirasımızı tarihi görünümüne kavuşturarak kente kazandıracağız” diye konuştu.