Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl faaliyete geçirilen Gözcüler Evi sosyal hizmet atölyelerine ev sahipliği yapmaya başladı. Sosyal hizmet atölyelerinde çocuk, yaşlı ve engelli bireyler verimli zaman geçirmelerinin yanı sıra sosyalleşme imkânı da buluyorlar.

Sosyal hizmet atölyelerinin açılış töreninde Gözcüler ailesi adına konuşan Zühra Aygün, “Bu evde doğdum, büyüdüm. Daha evin içine giremedim çok duygulandım. Bu evde çok güzel hatıralarım geçti. Evimizi bu şekilde yaşatan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Menteşe Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Evimizin bu sokakta böylesi güzel şenlik havasında faaliyete geçmesi beni çok mutlu etti. Hepinize sonsuz teşekkürler” dedi.

Başkan Köksal, “Geçmişin izlerini bugüne taşıyoruz”

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, çok özel bir törende olduklarını belirterek şunları söyledi: “Hep tarihini ve kültürünü yaşatacak, gelecek nesillere aktaracak Muğla Menteşe vurgusu yaparken aslında tam da bundan bahsediyordum. Bugün bu anlamda törende sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Her zaman bir şehir plancısı olarak ilke edindiğim ve çok söylediğim Oktay Ekinci Hocamın bir sözü var: ‘İnsanın yaşamadığı bir mekân yaşamaz’. Çocuklarımızın belki yeni yeteneklerini keşfettiği, yaş almışlarımızın hep birlikte keyifle sosyalleştiği, kadınların yeni beceriler elde ettiği özel bir alanın açılışındayız bugün. Restore ettiğimiz binaların içinde bu yaşamın bu hayatın akıyor olması, bizlerin yeni hatıralar biriktirecek olması, yeni yeteneklerin keşfedilecek olması ayrıca büyük bir heyecan veriyor bana. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan güzel bir mekân Gözcüler Evi. hatıraları da dinlemek isteriz. Geçmişte neler yaşandı, hangi hatıralar burada biriktirildi, bunların paylaşıldığı bir etkinlik yapılırsa çok anlamlı bir etkinlik olacaktır diye düşünüyorum. Bu tarihi evde hep birlikte yeni güzel anlılar da biriktireceğiz. Gözcüler Evi, Osman Başkanımızın başlattığı, Ahmet Başkanımızın da kararlılıkla devam ettirdiği ve sona erdirdiği bir proje. Ben Ahmet Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Burada gerçekleştirilecek tüm yeni faaliyetlerin Menteşe’mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”

Açılış töreninin ardından atölyeler ziyaret edilerek çocuklar ve özel bireyler ile bir araya gelindi. Gözcüler Evi’nde satranç, akıl oyunları, İngilizce, görsel sanat, yenilikçi drama ve masal anlatıcılığı ile müzik atölyelerinde çocuk, yaşlı ve özel bireyler verimli zaman geçirmelerinin yanı sıra sosyalleşme imkânı da buluyor.