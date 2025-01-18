Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan Mahir Henden, Karadeniz kültürünü yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş tarihi bıçakları yeniden hayata geçiriyor. Henden, başladığı bu sanatla hem bölgesel kültürü yaşatıyor hem de üretimlerini yurtdışına ihraç ederek uluslararası alanda tanıtımını sağlıyor.

Mesleğe Anıtkabir Müzesinde Atatürk’e Giresun’dan armağan edilen bıçağı gördükten sonra merak salarak başladığını anlatan Mahir Henden, “Üniversitede öğrenciyken, 2008 yılında Anıtkabir ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edilen altın kaplama bir kılıçtan ve kılıcın üzerindeki "Topal Osman ve Giresun uşaklarının atasına armağanıdır" yazısından çok etkilendim. Memlekete geldiğimde bu sanatı kimsenin yapmadığını, bu sanatın unutulduğunu, yok olmaya yüz tuttuğunu gördüm. Ben bu işi yaparım dedim, o şekilde bu sanata başladım" dedi.

Ahırda başladı

İlk olarak 15 metrekarelik bir ahırda bu sanatı icra etmeye başladığını kaydeden Henden, “Yaptığım bıçakları satarak hem işimi geliştirmeyi hem de iş makineler satın almayı başardım. Tanıştığım İdris Topatan ustamdan Giresun’a ait tarihi yılan dili bıçağının işçiliği hakkında bilgiler aldım. Bu sanatı daha da geliştirip, bıçaklarıma özgün dokunuşlar katmaya çalıştım. Yıllar içinde ürettiğim yılan dilli bıçağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve pek çok bakana hediye ettim” şeklinde konuştu.

Devlet desteğiyle yurt dışına ihracat

Devletin sağladığı destekle yeni bir atölyeye kavuşarak atölyesini genişlettiğini de anlatan Henden, “Devlet desteğiyle işlerimi büyütme fırsatı yakaladım. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında bıçaklarını satma fırsatı buldum. Devletimden hiçbir hibe desteği bile istemedim fakat sağ olsunlar makinelerimi aldılar ve bana yeni bir yer verdiler. Bu sayede işlerimi ve atölyemi geliştirdim. Şimdi ben de vefa borcumu yerine getireceğim. Bulancak’ta bir kurs merkezi açarak, yeni çıraklar yetiştireceğim. Bu mesleği geleceğe taşıyıp, istihdam sağlayacağız" diye konuştu.

-Uluslararası arenada Karadeniz kültürünü tanıtacak

Bulancak’ta açacağı kursla bölge halkına iş imkanı sağlarken, üretmeye devam edeceğini de kaydeden Henden, “Bıçakları yurtdışına ihraç ederek Karadeniz kültürünü tanıtma fırsatı bulacağım. Sadece Türkiye’deki iç piyasada değil, uluslararası arenada da kültürümüzü tanıtacağız ve yaptığımız ürünlerin ihracatını gerçekleştireceğiz. Bu çabalarımla, hem Giresun’un tarihî kültürel mirasını yaşatmak hem de gençlere bu alanda iş imkanı sağlamak istiyorum” dedi.