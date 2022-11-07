Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda tilki, ziyaretçilerin sürekli yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alıştı. Yanına yaklaşıldığında kaçmayan tilkiyi bölgeyi gezenler de yakından görme imkanı buluyor. Şimdiye kadar yüzlerce fotoğrafı çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan tilki, bu sayede fenomen haline geldi.

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