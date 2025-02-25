Sakarya’nın Arifiye ilçesinde tarihi geçmiş ürünleri izinsiz açtığı iş yerinde satan şahıs, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine gıda kontrol görevlileri Fatih Mahallesi Sağlık Caddesi’nde bulunan iş yerine denetim gerçekleştirdi. Gıda kontrol görevlileri, polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, şahsın kayıt işlemlerini yaptırmadan ve ilgili belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. İzni olmadan iş yeri açan şahsın ayrıca tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler ile tarihi silinmiş veya yeni tarih basılmış ürünler ve tarih basmada kullanılan makine ve malzemeler tespit edildi. Yapılan denetimde işletmede muhtelif marka ve ambalaj büyüklüklerinde yaklaşık 6 bin 150 adet alkolsüz içecek, 8 bin 262 adet bisküvi ile çikolata, 19 çuval içerisinde muhtelif markalarda bisküvi, bin 460 adet ketçap, mayonez, 700 adet domates salçası ve püresi, yaklaşık 800 adet ballı süt, 3 bin 600 adet kış çayı ile bir miktar margarin, kurutulmuş domates, lor peyniri gibi çeşitli gıda ürünleri tespit edildi. İşletme hakkında işletme kayıt belgesi olmaması, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin tespit edilmesi ve ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihlerinin değiştirilerek tüketicilerin yanıltılması sebebiyle tutanak düzenlenirken iş yeri mühürlendi, şahıs hakkında idari ve adli süreç başlatıldı.