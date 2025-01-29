Dünyadaki en eski insan yerleşkelerinden biri olarak kabul edilen Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Tarihi Gar İstasyonu’nda düzenlenen ‘Yöresel Ev Yemekleri Tanıtım Programı’nda birçok yemek görücüye çıktı.

Tekkeköy Belediyesi ile Tekkeköy Kaymakamlığı tarafından ilçenin Tarihi Gar İstasyonu’nda öresel Ev Yemekleri Tanıtım Programı düzenlendi. Programda ilçenin kurucusu Şeyh Yusuf Zeynüddin Hazretleri’nin izinden gidilerek, onun manevi mirasını yaşatmak amaçlandı. Misafirperverlik, paylaşım ve birlik ruhunun yansıdığı yemeklerden kurulu sofrada Tekkeköy yöresinin lezzetleri bir araya getirilerek, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Programın açılışında konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Kaymakamlığımızın da katkılarıyla yemeklerimizi tanıtmak adına bir araya geldik. Bu etkinlikte tüm kültürlerden oluşan emeğin, yemeğe yansımasını görüyoruz. Yöresel yemeklerimizi tanıtmayı amaçladık. Tekkeköy dün tarihin doğduğu yerdi bugün de insanların refah içerisinde yaşadığı bir kent. Etkinliğimizde vatandaşların hem yemeklerimizi tatmasını hem de tarihte yolculuk yapmalarını istedik. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise "Karadeniz’in incisi, Mezopotamya’sı Samsun’da tarihin doğduğu şehirde güzel bir amaç için bir araya geldik. Tekkeköy’ün öne çıkan özelliği hem insanlık tarihinin gelişim sürecinin hem de Anadolu’nun Türk toprakları olmasının tarihi sürecinin görülebilmesidir. Yemeklerimiz ile tarihi yolculuğa çıktığımız etkinliğinizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Programda ilçe sakinleri tarafından getirilen yöresel yemekler de beğeniyle tüketildi.