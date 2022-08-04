İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Gedik, dünyaca ünlü İtalyan film yönetmeni Pier Paolo Pasolini hakkında hazırlanan 51 yıllık tarihi belgeseli günümüze kazandırmak için ABD’ye gitti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Gedik, dünyaca ünlü İtalyan film yönetmeni Pier Paolo Pasolini hakkında hazırlanan 51 yıllık tarihi belgeseli günümüze kazandırmak için ABD’ye gitti.

San Francisco’da bulunan The Metro Film and Arts Foundation adlı vakfın özel daveti üzerine ABD’nin yolunu tutan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Gedik, Pier Paolo Pasolini hakkında hazırlanan belgeselin ses ve görüntüsünün restore edilmesi, bazı kısımlarının yeniden yapılandırılması için çalışmalara başladı.

1975 yılında, henüz 53 yaşındayken yaşamını yitiren Pier Paolo Pasolini için yapılan serbest stil belgesel, Gedik tarafından yeniden hazırlandıktan sonra, oscar ödüllerini veren Academy of Motion Picture Arts and Sciences’in arşivinde korunmaya alınacak.

Dijital ortama da aktarılacak film, 20 Ağustos tarihinde İtalya’da Pasolini ile ilgili yapılacak uluslararası sergide ilk kez gösterilecek. Dünyadaki pek çok isim arasından, bu görev için özellikle seçilerek Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) davet edilen Dr. Alper Gedik, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gedik, “The Metro Film and Arts Foundation, film restorasyonu ve korunması üzerine odaklanan, görsel-işitsel tarihin arşivlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunan ve aynı zamanda bağımsız sanatçıların projelerini desteklemek için fon oluşturan bir vakıf. Ben, vakfın görüntü ve ses restorasyonu ile ilgili çalışmalarına bir süredir uzaktan destek oluyordum. Geçtiğimiz şubat-mart aylarında, ünlü İtalyan film yönetmeni Pier Paolo Pasolini hakkında 1971’de yapılmış serbest stil bir belgesel de vakfın arşivine katıldı. Bu belgesel, geleneksel makara film formatında olduğundan ve günümüze kadar ideal ışık-nem ortamında saklanmadığından bozulmalara uğramış. Ben de, bu filmin dijital ortama aktarılmasının ardından ses ve görüntüsünün restore edilmesi, bazı kısımlarının yeniden yapılandırılması amacıyla ABD’ye geldim” dedi.

Böyle bir projenin içinde yer almanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Dr. Gedik, belgeselin korunmaya alındıktan sonra bazı uluslararası mecralarda yeniden gösterime girerek binlerce kişiye ulaşacağını da sözlerine ekledi.