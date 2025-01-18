Kocaeli’de bulunan SEKA Kağıt Müzesi’nde geleneksel yöntemle sadece yurt dışından temin edilebilen asitsiz kağıt üretimi yapılıyor.

Sanayi mirası SEKA Kâğıt Müzesi’nde, Türkiye’ye yurt dışından getirilerek tarihi eserlerin onarımı için kullanılan asitsiz kâğıtların üretimi yapılıyor. Kenevir liflerinin kesilerek pişirmeye hazır hale getirildiği ve kimyasal pişirme işleminin laboratuvar ortamında gerçekleştirildiği asitsiz kenevir hamuru üç kez kesme işlemine tabi tutuluyor. Hollander makinesinde dövülerek kullanılabilir hale getirilen kenevir hamurundan ise A3 boyutlarında el yapımı asitsiz kâğıtlar üretiliyor. Daha önce kullanılmayan kenevir bitkisinden geleneksel yöntemlerle elde edilen asitsiz kağıtlar ile hem tarihi eserlerin onarımı sağlanacak hem de yurt dışından temin edilmesinin önüne geçilecek.

SEKA Sanat İhtisas Merkezi eğitmenleri, SEKA İhtisas Projesi kapsamında oluklu mukavva ve asitsiz kâğıtlar kullanıyor. Bu bağlamda Hollander makinesinde dövülerek hazırlanan geri dönüşüm hamurundan A5, A4 ve A3 boyutlarında el yapımı kâğıtlar üretiliyor.