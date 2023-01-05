Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait 224 adet sikkeyi satmaya çalışan 2 zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait 224 adet sikkeyi satmaya çalışan 2 zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.Y. ve K.B. isimli şahısların Roma ve Bizans dönemlerine ait 224 adet sikkeyi satmak için müşteri arayışında olduklarını belirledi. Şahısların içerisinde bulundukları aracı takibe alan ekipler Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, tarihi değeri yüksek 224 adet sikke ele geçirdi.

Sikkeler Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan zanlılar ise karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.