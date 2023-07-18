Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları çerçevesinde ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde elinde bulunan tarihi eserleri satmak isteyen T.E.P. ve T.E. isimli şüpheli şahıslar olduğu istihbaratını alan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İki şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada; 4 adet yüzük, 1 adet erkek ve kadın figürlü kolye ucu, 21 adet üzerinde çeşitli figürler ve yazılar olan sikke ve 2 adet küpe ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.