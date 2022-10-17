Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli şahıslardan Ş.Ö., A.S. ve G.B. adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahıslarda yapılan aramada, birer adet define arama dedektörü ve bıçak, 70 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyü Cildi Kısık Tüneli mevkisinde A.S. (33), Ş.Ö. (43), Ö.Ö. (39), G.B. (51) ve M.Ö. (44) isimli şahısları ellerindeki 390 adet sikke, 67 adet tarihi obje ve 1 adet bileziği satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

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