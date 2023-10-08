Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda piyasaya sürülmek istenen tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerine yapılan çalışmalarda; bir şüpheli şahsın il dışından temin ettiği tarihi eserleri şehre getirerek piyasaya süreceği bilgisi alındı. Ekiplerce yaklaşık 10 saat takip edilen şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde ve tespit edilen adresinde yapılan aramalarda; 773 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 1 adet figür ve 1 adet bilezik ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.