Aydın’ın Germencik ilçesinde bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen küpü 100 bin TL’ye satmaya çalışan şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozköy Mahallesi’nde 1 şüpheli şahıs tarafından tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir adet küpü 100 bin TL’ye satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.