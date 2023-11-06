Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesi mülki sınırları içerisinde şüpheli şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şahsın evinde ve üzerinde arama yapıldı. Aramalarda; 45 adet sikke, 1 adet yüzük, 1 adet küpe ve 5 adet obje ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.