Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 sikke, büyüteç, av tüfeği ve av tüfeğine ait 3 fişek bulundu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 sikke, büyüteç, av tüfeği ve av tüfeğine ait 3 fişek bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Korkuteli JASAT Timi ile birlikte düzenlenen operasyon sonucunda kaçakçılığın yapıldığı tespit edilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde ve içinde bulunan Y.A. ve Ş.Ç. üzerinde yapılan aramalarda 17 sikke, büyüteç, av tüfeği ve av tüfeğine ait 3 fişek bulundu.

Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.