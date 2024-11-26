Kütahya İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Doğan, tarihi Emet Hanı’nın restorasyon çalışmalarının 2025 yılında başlayacağını açıkladı.

Emet İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Doğan ve Mustafa Çil, restorasyon sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. Doğan, restorasyon için Emet Hanı’nın İl Özel İdaresi’ne devredildiğini ve ihale sürecinin kısa sürede başlayacağını ifade etti. Ayrıca, 2025 yılı bütçesine Emet Hanı restorasyonunun dahil edildiğini vurguladı.

Doğan, konuyu Kütahya Valisi Musa Işın’a ilettiklerini ve Vali Işın’ın 18 Eylül 2023 tarihinde Emet Hanı’nda incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Doğan, “Allah’ın izniyle 2025 yılında restorasyona başlanacak. Arzumuz, işin bir an önce ihaleye çıkması. Eğer yetişirse Aralık ayında ihaleye çıkabilir. Tarihi Emet Hanı’nın restorasyonunun, ilçemize değer katacak önemli bir hizmet olacağına inanıyoruz” dedi.

Doğan, 2025 yılının Kütahya ve Emet ilçesi için önemli yatırımların hayata geçirileceği bir yıl olacağını belirterek, restorasyonun bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekti.