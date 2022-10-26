Kütahya’nın Emet ilçesi Eğrigöz köyünde bulunan Tarihi Eğrigöz Kalesi’ne giden 6 kilometre uzunluğundaki yolda sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi.

Kütahya’nın Emet ilçesi Eğrigöz köyünde bulunan Tarihi Eğrigöz Kalesi’ne giden 6 kilometre uzunluğundaki yolda sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi.

İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, 6 kilometre uzunluğundaki yolun 4 gün sonra hizmete sunulacağını söyledi.

Emet’in tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, hem köylülerin hem de şehir dışından gelen vatandaşların Eğrigöz Kalesi’ne ulaşımda artık sıkıntı yaşamayacağını kaydetti.