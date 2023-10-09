Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Tarihi Orhangazi Cuma Caminin restorasyon çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kaynaşlı Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen tarihi Orhangazi Cuma Caminin restorasyon çalışmaları bitti. İpek yolu üzerinde Orhan Gazi’nin durduğu ve askerleri ile birlikte Cuma namazı kıldığı camilerden birisi olan tarihi Orhangazi Cuma Cami çantı sistemi ile yapılmış. Kaynaşlı Belediyesi’de bölgede restorasyon çalışmaları yaptı. Cami etrafında düzenleme, peyzaj ve boyama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.