Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi Çorum Kalesi’nin restorasyonu için proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın, Kubbeli Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Çorum Belediyesi olarak yaptıkları hakkında açıklamalarda bulunan Aşgın, esnaftan gelen talepleri de dinledi.

Tarihi kültür yolu projesini önemsediğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Birincisi, şehrimizde 3-5 yıl öncesine kadar dışarıdan bir misafirimiz gelse nereye götüreceğiz diye telaşa kapılıyorduk. Kalenin durumu ortada. Önümüze bir misyon koyduk. Bu şehir kadim bir Anadolu şehri ise, Hititlerden bugüne 8 bin yıllık kadim bir tarihe sahipse o zaman adım adım tarihi yapıyı ayağa kaldıracağız. Ve tarihi yapısının esası, ilki, özü de kale. Kale olmadan bir şey olmaz diyerek çalışmalara başladık. Çünkü, tarihi kale Çorum’un kimliği ve geleceği açısından son derece önemli ve kıymetli” dedi.

Kalenin restorasyonu için proje çalışmalarımız bittiğini açıklayan Aşgın, “Bugün bir protokol imzalayacağız. Kale’nin taş kısmı proje çalışmalarını, onaylarını tamamladık ve ihale aşamasına getirdik. Kültür Bakanlığımızdan yüzde 50 hibe aldık. Kale restorasyonunun yüzde 50’sini belediye yüzde 50’sini Bakanlık karşılayacak. Sayın valimizle bunun protokolünü imzalayacağız. Çorum’da, Kale’den Ulu Cami’ye kültür yolu. Bununla ilgili altyapıyı büyük oranda tamamladık” diye konuştu.

Gazi ve İnönü Caddelerinin cephe sağlıklaştırma projesi hakkında da açıklama bulunan Aşgın, “Gazi ve İnönü Caddelerinin cephe sağlıklaştırma projesi elimizde. Deprem öncesi çalışmalar bitirildi. İhale dosyası oluşturuldu. Ancak yaşanan deprem felaketinden sonra ihaleyi geri çektik. Ama elimizde proje hazır. Gazi ve İnönü Caddelerini de aynen Saat Kulesi’nin etrafında olduğu gibi modern bir görünüme kavuşturacağız. Bir ressamın elinden çıkmış gibi tuval gibi Gazi ve İnönü Caddesi’nde sağlıklaştırma yapacağız” şeklinde konuştu.

Devletin temelinin esnaf ve ticaret erbabı olduğunu vurgulayan Aşgın, esnaflığın çok kutsal olduğunu sözlerine ekledi.