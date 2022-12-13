Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, tarihi Çorum Kalesi restorasyon ihalesinin Ocak ayında yapılacağı söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın, tarihi Çorum Kalesi restorasyon ihalesinin Ocak ayında yapılacağı söyledi.

Çorum Kalesi’nin restorasyonuyla ilgili somut adımların atıldığını belirten Başkan Aşgın, “Kalenin içerisinde yıkılabilecek binaları yıktık. Proje aşamalarının hepsini tamamladık. Kale restorasyonu yapım ihalesini Ocak ayında yapıyoruz. Kale restorasyon konusunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum anlattım, bize 5 Milyon lira hibe desteği sağladı. İhaleye Ocak ayı itibariyle güncel rakamlarla çıkmak istiyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

’Kalenin etrafından kentsel dönüşüm uygulanacak’

Kale etrafındaki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili son durumu da paylaşan Başkan Aşgın, “TOKİ ile yapacağımız kentsel dönüşüm çalışması çerçevesinde kalenin etrafındaki yapıların hak sahipleriyle yüzde 45 oranında anlaşmalar tamamlandı. Hak sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah kalenin kendisini ve etrafını bu proje ile ihya edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Belediye olarak gençlik ve spora yönelik yaptıkları projelerden de bahseden Başkan Aşgın “İki adet nizami sentetik çim saha yaptık. UEFA standartlarındaki sahalarımızı amatör futbol kulüplerimizin hizmetine sunduk. İki adet yüzme havuzumuzu tamamladık. Çorumlu Obası Gençlik Merkezi yaptık. 1,5 yılda 40 bin gencimizi oraya götürdük. Orası adeta gençlerin bir buluşma noktası haline geldi” ifadelerini kullandı.

’Taş bina kütüphane olacak’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyenin yeni binaya taşınmasının ardından tarihi taş binanın üst katını temsili belediye başkanlığı makamı, alt katının ise kütüphane olarak hizmete sunacaklarını söyledi.

Belediye Başkanlık makamın olduğu kısmı kullanmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Aşgın “Şehir dışından gelen misafirlerimizin ve devlet büyüklerimizin ağırlanmasını, halkla buluşmalarımızı yine tarihi binamızda yapacağız. Alt katını ise 24 saat açık bir kütüphane ve kitap kafe olarak hizmete sunacağız" diye konuştu.