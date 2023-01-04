Uşak Valiliği tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’nca desteklenen “Doğa, Tarih Bir Arada; Karahallı’da” projesinde Uşak’ın sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri en iyi şekilde turizme kazandırmak üzere yapımına başlanan Clandıras tarihi su kemeri 300 metrelik ahşap yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı.

Uşak Valiliği tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’nca desteklenen “Doğa, Tarih Bir Arada; Karahallı’da” projesinde Uşak’ın sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri en iyi şekilde turizme kazandırmak üzere yapımına başlanan Clandıras tarihi su kemeri 300 metrelik ahşap yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı.

Daha önce çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ergün, eşsiz doğal güzellikleri seyrederek, antik kent Pepuza’nın merkezine doğru yapılacak muhteşem bir yürüyüş için geri sayımın başladığını belirterek, “ Doğa, Tarih Bir Arada; Karahallı’da Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Destek Programı (TAGDEP) dahilinde desteklenmektedir. Projede Bakırali Köprüsü’nden Pepuza Tarihi Manastırı ve Pepuza Antik Kentini de içine alacak şekilde Clandıras Su Kemeri’ne kadar olan bölgede yürüyüş parkurları ve parkurlar üzerinde dinlenme alanları, seyir terasları, tabelalar vb. eklentiler yapılacaktır” demişti.

Antik Pepuza Ve Clandras Köprüsü Arasında Yürüyüş Yolu

“Doğa Tarih Bir Arada; Karahallı’da Projesi” ile Uşak’ın Karahallı ilçesindeki antik kent Pepouza ve Clandras köprüsü arasında 5,5 kilometrelik yürüyüş yolu yapılıyor. Ayrıca bölgede konaklamak için çadır ve karavan alanları kurularak, bölgenin tanıtımı amaçlanıyor.

Karahallı Kaymakamlığı’nın Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) desteği ile hazırladığı ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında (TAGDEP) 63 proje arasında, 3’üncü proje olan çalışma için 1 milyon 486 bin 864 TL bedel biçildi. 5,5 kilometre doğa, tarih ve inanç turizmi yürüyüş parkurunun yapılacağı projeyle, bir yürüyüş rotası oluşturulacak ve Clandras Antik Su Kemeleri, Pepouza Antik Kenti ile Antik Maya Manastırı arasında bir bağ kurulacak. Tarihi 3 alan arasındaki yürüyüş yolu, yer ve yön tabelaları, seyir terası, kamelyalar ve fotoğraf çekme alanlarıyla zenginleştirilecek.

Proje alanındaki atıl su deposu binası da tadilata tabi tutulacak ve üzerine dinlenme için kamelya yapılacak. Sinevizyon odası, deneyimleme atölyesi, sergi salonu, çadır ve karavan kamp alanlarının kurulacağı projenin tanıtımı için de yoğun bir çalışma ortaya konacak. Tur şirketleri tarafından proje alanının tur destinasyonları içine alınması sağlanacak. Çadır kurulacak bölgede, misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar oluşturulacak.

Proje, 202 yılında hazırlanmış, rafa kaldırılmak üzereyken, Dr. Turan Ergün’ün Uşak Valisi olarak atanmasıyla yeniden ele alınarak hayata geçirme çalışmaları başlamıştı.