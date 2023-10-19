Osmangazi Belediyesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk ticaret ve kültür merkezi olan ve bugün de geleneksel ticaretin, tarihi ve kültürel mirasın en önemli figürlerini içinde barındıran Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni 14 yılda yaptığı çalışmalarla yeniden cazibe merkezi haline getirdi. Bursa’ya değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’nın eski tarihi kimliğine kavuşması adına çarşıların bugüne gelmesi için Osmangazi Belediyesi’nin katkısı çok büyük” dedi.

Başkan Dündar, Bursa’da yaklaşık 7 asırdır ticaretin merkezi durumunda olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni koruyup, geleceğe taşımak için bugüne kadar yapılan hizmetlerin, bundan sonra da artarak devam edeceğini belirtti.

Çarşı esnafından Dündar’a teşekkür

Tarihi çarşı esnafıyla Fidan Han’da düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Dündar’a Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, bugüne kadar yapılan birçok yatırımla tarihi çarşının ihya edilmesinden dolayı teşekkür etti. Altıkardeş, “Mustafa Başkanımız, çarşı esnafına ne söz verdiyse hepsini fazlasıyla yerine getirdi. Başkanımız, çarşımıza ayrı bir önem veriyor ve bizi hiç yalnız bırakmıyor. Başkanımız ve ekibinin sayesinde tarihi çarşı eski hüviyetine kavuştu.” ifadelerini kullandı.

Tarihi şehir Bursa’nın merkezinin Osmangazi olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmanlıyı kuran bir şehirde yaşıyoruz, bu kadim şehre hizmet ediyoruz. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, sadece Bursa’nın değil, Anadolu’ya ve oradan üç kıtaya yön veren bir çıkış merkezidir. Bu bölgede 10 han, 3 bedesten ve 32 çarşı bulunuyor. Bu çarşılarımızın bugünlere gelmesinde esnafımızın üretkenliği, emeği, alın teri ve bereketi önemli yer tutuyor. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak, çarşılarımızı koruyup, geleceğe taşımak için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.” dedi.

Tarihi miras çalışmalarında 567 projeyi hayata geçiren ve bu alanda 11 ödül kazanan belediye olduklarına vurgu yapan Başkan Dündar, “Bu çarşılarımızda yapılan hizmetlerde de yüzde 80 Osmangazi Belediyesi’nin imzası var. Çarşılarımızın ayakta kalması için önemli çalışmalarımız oldu. İhtiyaç ve taleplere göre bu hizmetlerimiz artarak devam edecek.” diye konuştu.

Panorama’dan Hisar’a yeni tarihi aks

Belediye olarak Bursa’da tarihi dokuyu korurken, modern şehri de inşa etiklerini söyleyen Başkan Dündar, “Bursa’mızın tarihteki hüviyetine bürünmesi adına önemli adımlar atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri tarihi bölgede yaptığımız her çalışmayı, bir bütünün parçası olarak planlayıp, adım adım hayata geçirdik. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nden başladığımızda Tarihi İpek Yolu üzerinden Hisar ve Üftade Türbesi’ne kadar bir aks oluşturuyoruz. Bütün tarihi noktaları birbiriyle bağlantılı hale getirerek, daha geniş bir tarihi aks ortaya çıkarıyoruz. Böylece tarihi bölgedeki ticareti ve sosyal hayatı canlandırmış oluyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ndeki gördüğümüz sanal ortamı artık canlı olarak görebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

14 yıllık süreçte Bursa’nın tarih ve turizmini canlandıran projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Dündar, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin, Sivil Mimari Örneği Yapıların, tarihi konakların, camilerin ve kültür merkezlerinin restorasyonu ile Bursa’da tarih yeniden canlandığını belirtti.

Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak 2009 yılından itibaren Ulu Çarşı, Fidan Han, İç Fidan Han, Çukur Han, Nilüfer Köylü Pazarı, Ulu Camii Caddesi, Kayhan ve Okçular Çarşısı’nda yapılan restorasyonlar ile Tarihi İpek Yolu’nun canlandırıldığını kaydetti. Dündar, tüm bu çalışmalar sonucunda bölgenin 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hak kazandığını hatırlattı.

Tacikistan’dan kardeş ziyareti

Fidan Han’daki kahvaltı programında Osmangazi Belediyesi ile kardeş belediye olan Tacikistan’ın Dangara Belediyesi’nden heyet de yer aldı. Başkan Dündar’ı ziyaret için Bursa’ya gelen Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Dangara Belediye Başkanı Islomiddin Rahmon ve beraberindekiler, Başkan Dündar ile birlikte tarihi çarşıyı gezdi.