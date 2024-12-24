İzmir’de sabaha karşı etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan bazı sokaklar su ve çamur içinde kaldı. Esnaf çareyi, su birikintilerinin üzerine perde ve halı sererek buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, gece saatlerinde kentte yağış etkisini artırdı. Aniden bastıran yağmur, kent merkezindeki birçok yolu adeta göle çevirdi. Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda ise bazı sokaklar su ve çamur içerisinde kaldı. Bölge esnafı da çareyi, kendi imkanlarıyla temin ettikleri perde, halı ve kartonları yere sermekte buldu. Esnaflar ayrıca, yağış sonrası oluşan çamur sebebiyle müşterilerin dükkanlarına gelmediklerini ve mağdur olduklarını belirtti.

“Esnaf perişan”

Kazı çalışması sonucunda yolların çamur içinde kaldığını, esnafın da perişan olduğunu söyleyen bölge esnafından Ümit Aydın, “İnsanlar geçmiyor. Esnafın dükkanı çamur oluyor. Esnaflar kendi imkanları dahilinde, karton, halı, perde sererek ve palet koyarak dükkanlarına geçmeye çalışıyorlar. Bu boru patlamışsa tabi yenilenecek. Buna kimse itiraz etmiyor. Ancak bu sistem bu şekil doğru değil. Kış ayındayız, yağmur yağıyor. Bir taraftan yaparken bir taraftan da yolun asfaltlaması yapılabilir” diye konuştu.

Her gün ellerindeki perdeleri yere serip önlem aldıklarından bahseden perdeci esnafı Nevzat Tarzuk da kendi iş yerinin tabanının parke döşeli olduğunu ve su ile çamur sebebiyle parkelerin kabardığını belirtti.

“Çözüme kavuşmasını istiyoruz”

Çamur sebebiyle zor durumda olduklarını kaydeden esnaf Gülay Demir, şunları söyledi: “Herkes mağdur olmuş durumda. Zaten belli başlı sıkıntılarımız var. Üstüne bir de yol çalışmaları oldu ve sokağımıza hiç kimse girmiyor. Girmediği için de esnaf daha zor durumda kalıyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz.”