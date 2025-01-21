Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçen yıl meydana gelen kuyumcu soygununda İstanbul’da 12, Antalya’da ise 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı.

Olay, geçen yıl 29 Aralık gecesi Tarihi Uzun Çarşı’daki A.K.’ye ait iş yerinde yaşandı. Kapısını kırarak içeri girdikleri kuyumcudan yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altın ve saatleri çalıp kayıplara karışan soyguncuları yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin olay yerine motosiklet ile geldikleri ve taktıkları eldivenler ile kapıyı zorlayarak içeri girdikleri tespit edildi. Detaylı incelemede ekipler olayın failleri ve bağlantılı şahıslara yönelik 18 Ocak ve devamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda İstanbul’da 12, Antalya’da ise 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6’sı alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, 7’si adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.