Türkiye’nin önemli "kurutmalık ürün" merkezlerinden olan Şanlıurfa’da doğal yöntemlerle güneşte kurutulan biber, kabak, patlıcan ve acurlar, tarihi çarşılardaki tezgahlarda yerini aldı.

Türkiye’nin önemli "kurutmalık ürün" merkezlerinden olan Şanlıurfa’da doğal yöntemlerle güneşte kurutulan biber, kabak, patlıcan ve acurlar, tarihi çarşılardaki tezgahlarda yerini aldı.

Kış mevsiminin vazgeçilmezi kuru patlıcan, biber, kabak ve acurlar tezgahtaki yerini aldı. Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan ve özellikle kış yemeklerinin başında gelen kurutmalıklar, büyük zorluklarla hazırlanıyor. Tarlalardan toplanan ürünler, içleri oyulduktan sonra iplere gerilip bir süre suda bekletiliyor, ardından bahçe ve açık alanlarda oluşturulan sergilerde kurutuluyor. Birkaç gün boyunca güneşte bekletilen kurutmalıklar hazır hale geliyor. Kentte baharat, kurutmalık ve yöresel lezzetlerin satıldığı tarihi çarşılar bölgesinin iş yerlerinin girişlerine asılan rengarenk kurutmalıklar, lezzetinin yanı sıra renk cümbüşü de oluşturuyor. Yeni mahsul yöresel kurutmalık ürünlerin tezgahlardaki yerini almasıyla pazarlarda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz yıl 20 ile 25 lira arasında satışa sunulan kuru patlıcan, biber, kabak ve acur bağı, bu yıl 40 ile 50 lira arasında satılıyor.

Kurutmalık ürün satıcısı Mahmut Durdu, “Burada görmüş olduğunuz gibi kurutmalık isot biberlerimiz, salçalarımız yeni mahsul olanlar çıkmaya başladı. Dolmalıklarımızdan kabağımıza, acurumuzdan patlıcanımıza ve biberimiz çıktı. İnşallah bu yıl daha iyi bir rekolte bekliyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Geçen yıla göre ürün fiyatlarında artış var, iki kat oldu. Geçen yıl 23 liraya satmış olduğumuz biber, patlıcan kuruluklarımız, bu yıl 50 lira oldu. Acur, kabağa gelince onlar da 50 ile 60 lira arasında satılıyor. Ortalama 50-60 lira civarında satışını yapıyoruz” dedi.

Şanlıurfa’ya il dışından gelen kurutmalık ürün alıcısı Erhan Tanrıkurt, “Hepsinden almaya geldik. Hepsini denemeye geldik ve ürünleri çok güzel, çok kalitelidir. Sağ olsun bizimle ilgileniyorlar. Çok güzel yani, hepsini almaya çalışacağız, inşallah" şeklinde konuştu.

“Bizim acımız yürek yakan acı değil, dilleri yakan acıdır” diyen kurutmalık ürün satıcısı Mustafa Çetin ise “Geçen yıl ürünlere zam yapılmıştı, işletmeci olarak bizim elimizden bir şey gelmiyor. Bizde en az karla satış yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl da yeni mahsullere zam geldi. Satışlarımızı yapıyoruz. İsotun bağında ortalama 50 adet bulunuyor. Fiyatı 45 liradır. Birinci kalitedir. Patlıcanın birinci kalitesi 50, orta kalitesi ise 40 liradır. Birinci kalite kabağın bağı 50, acurun bağı ise 45 liradır” ifadelerini kullandı.