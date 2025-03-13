Tarihi Uzun Çarşı’da esnafla iftar sofrasında buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ‘3. Etap Sağlıklaştırma’ projesi çerçevesinde 40 yapıyı içinde barındıran bölüm için ihaleye çıkacaklarını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her fırsatta vatandaşlarla, esnaflarla bir araya geliyor, dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir hedefiyle hayata geçirmek istediği projeleri hemşerileriyle paylaşıyor. Son olarak Tarihi Uzun Çarşı’da esnafla iftar sofrasında buluşan Alemdar, ‘3. Etap Sağlıklaştırma’ projesi çerçevesinde Soğan Pazarı ile Aynalıkavak bölümü arasındaki 40 yapıyı içinde barındıran alan için ihaleye çıkacaklarını belirtti. Alemdar, "Esnafımızın ve vatandaşımızın çarşımızla ilgili taleplerini biliyoruz. Uzun Çarşı Sakarya’mızın en eski ticaret merkezlerinden birisi. Bu sebeple dönüşüm çalışmalarımızı, tarihi dokusunu bozmadan, Tarihi Çarşı’nın özgünlüğünü arttırmayı ve ticaret hacmini genişletmeyi öncelik alarak sürdürüyoruz. Önemli de bir adım aldık. Ramazan Bayramı’nın hemen ardından Uzun Çarşı 3. Etap Sağlıklaştırma projemizin 1. Kısmı için ihaleye çıkıyoruz. İnşallah Uzun Çarşı’nın tamamlanan 1. ve 2. Etap yenileme çalışmasına devam edip, 3. Etapla birlikte, çarşıyı asli kimliğine kavuşturmak için çalışmalara başlayacağız. Gözbebeğimiz Uzun Çarşı’yı yaşatacağız" dedi.

"İlk adımda 40 adet binamızın yenilemesini gerçekleştireceğiz"

Birden fazla etap olacak şekilde çalışmalara başlayacaklarını belirten Alemdar, "3. Etap dönüşüm çalışmalarını kısım-kısım gerçekleştireceğiz. İhale dosyamız hazır. Birinci kısım için bayramın hemen ardından ihaleye çıkacağız. Tarihi Çarşı’nın kuzey tarafından (Unkapanı tarafından) başlatacağız. İlk adımda 40 adet binamızın yenilemesini gerçekleştireceğiz. Buradaki çalışmalar tamamlandığında diğer kısımlarda dönüşüm için gerekli adımları atacağız. Dönüşümü sadece Uzun Çarşı’yı değil hemen yanındaki Ayakkabıcılar ve Bakırcılar Çarşısı’nı da içinde barındıracak şekilde gerçekleştirmek için çalışmalarımızı ayrıca sürdürüyoruz. Sakarya’mıza hayırlı olsun" diye konuştu.